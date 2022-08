Premier, il Chelsea si ferma a Southampton. Cade anche il Brighton

LONDRA (Inghilterra) - Subito sorprese dal turno infrasettimanale della Premier League che vede il Chelsea cadere 2-1 sul campo del Southampton. Vince il Fulham che supera 2-1 il Brighton, 1-1 tra Crystal Palace e Brentford e tra Leeds ed Everton per i risultati del campionato inglese dopo il martedì i gare. Sconfitta inattesa per i Blues di Tuchel, beffati in rimonta dai Saints. Sterling illude i londinesi, Lavia e Armstrong ribaltano il risultato per i padroni di casa. Pari e patta con Gordon e Sinisterra tra Leeds ed Everton. Il Fulham, con Mitrovic e l'autogol di Dunk, neutralizza il gol nel finale di MacAllister.