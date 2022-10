Haaland, la curiosa dedica di Laporte dopo il derby diventa virale

MANCHESTER - Non si ferma più Erling Haaland. L'attaccante norvegese ha realizzato un'altra tripletta nel 6-3 contro il Manchester United, demolendo i record precedenti con la terza tripletta di fila in casa arrivata dopo solo 8 presenze. Haaland viaggia a suon di gol e nel derby di Manchester si è di nuovo portato a casa il pallone, rigorosamente firmato da tutti i suoi compagni di squadra. Tra le firme, però, spicca quella del difensore Aymeric Laporte, che invece di limitarsi a firmare il pallone ha voluto lasciare una curiosa dedica all'attaccante, che è diventata virale suoi social in breve tempo.