Premier League, il Leicester cala il poker e aggancia il Nottingham

LEICESTER (Regno Unito) - Ossigeno puro al King Power Stadium grazie al primo successo in campionato del Leicester , che travolge il Nottingham Forrest , "agganciandolo" all'ultimo posto a quota 4 punti. Un nuovo inizio per la squadra di Brandan Rodgers , che si impone 4-0 sui ragazzi di Steve Cooper , e riparte in Premier League dopo 8 giornate, riportandosi a -2 da Wolves e Crystal Palace .

Ultima contro penultima: Monday Night da brividi

Ad affrontarsi nel Monday Night dell'8ª giornata di Premier, l'ultima contro penultima. Si lotta per risalire dai bassifondi della classifica nella sfida tra Leicester e Nottingham Forest che manda in archivio il turno di Premier League. Percorso horror per le Foxes, che dopo il pareggio all’esordio con il Brentford hanno rimediato solamente sconfitte. Non troppo meglio l'approccio al ritorno nella massima serie dei Reds Garibaldi, anche loro sempre ko dopo il successo sul West Ham e il pari con l'Everton, nonostante la munifica campagna acquisti.

Match deciso già nel primo tempo

Match senza storia a Leicester, che i padroni di casa chiudono già nel primo tempo e più precisamente in poco più di 10 minuti. Al 25' è Maddison a sbloccare il risultato per le Foxes, che raddoppiano 120 secondi più tardi con Barnes. Al 35' è ancora Maddison a calare il tris, mandando in archivio l'incontro. Nella ripresa arriva il poker di Daka, che aveva preso il posto di Vardy.

Leicester-Nottingham 4-0, tabellino e statistiche

Premier League, la classifica