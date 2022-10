Un sito per adulti offre 200 milioni all'Everton per il nome dello stadio!

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Il sito web per adulti Stripchat avrebbe avanzato un'offerta per acquisire i diritti di denominazione del nuovo stadio dell'Everton. Lo riporta il portale web britannico 'Sport Bible' secondo cui il sito per adulti americano avrebbe confermato il proprio interesse, come confermato dal responsabile della comunicazione Max Bennett: "Stripchat ha ufficialmente fatto un'offerta all'Everton: vorremmo essere il partner ufficiale di denominazione per il nuovo stadio del club", ha dichiarato. "Sappiamo che i 'Toffees' sono al lavoro per vendere i diritti di denominazione per il suo nuovo stadio da 566 milioni di dollari. Noi di Stripchat abbiamo pensato a un'offerta di 20 milioni di dollari all'anno per 10 anni per chiamare l'impianto 'Stripchat Sustainability Stadium'". Il nuovo impianto, che avrà una capienza di 52.888 posti e sorgerà al Bramley-Moore Dock di Liverpool, sarà operativo per la stagione 2024/2025: "Se la nostra offerta venisse accettata"- prosegue Bennett - "gestiremo lo stadio 'più progressista' e sostenibile del mondo". Stripchat avrebbe infatti sottolineato che limiterebbe l'utilizzo di carbonio nella costruzione dell'impianto e quest'ultimo verrà utilizzato per ospitare eventi importanti per l'azienda, inclusi diversi meeting sulla salute sessuale.