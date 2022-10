Sconcerti e la frase su Haaland: bufera social

TORINO - Una frase pronunciata su Erling Braut Haaland sta facendo il giro del web e in poco tempo è diventata virale, scatenando tantissime reazioni del mondo social. "Haaland ha questa faccia un po' da sindrome down. Non ha una faccia normalissima", questa l'espressione infelice usata da Mario Sconcerti durante una trasmissione radiofonica mentre si commentava l'exploit che il bomber norvegese sta avendo con il Manchester City. "Non puoi immaginare che abbia quell'accelerazione bruciante e quell'agilità", la premessa di uno dei conduttori radiofonici prima dell'uscita spiazzante dell'opinionista che ovviamente si sta diffondendo a macchia d'olio nel mare della Rete.