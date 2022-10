Premier, il Brighton di De Zerbi non ingrana: ko anche con il Brentford

BRENTFORD (INGHILTERRA) - Terza partita sulla panchina del Brighton per Roberto De Zerbi e zero vittorie. Dopo l'incredibile 3-3 ad Anfield contro il Liverpool e il ko per 1-0 contro il Tottenham di Antonio Conte, i gabbiani perdono 2-0 sul campo del Brentford nell'anticipo dell'11ª giornata di Premier League . A decidere la sfida una doppietta dell'attaccante inglese Toney - diagonale vincente nel primo tempo e rigore nella seconda frazione -. I biancoblù restano dunque a 14 punti in classifica - due le partite da recuperare, contro Bournemouth e Crystal Palace -. Il Brenford, invece, dopo tre turni difficili - sconfitte contro Arsenal (3-0) e Newcastle (5-1), in mezzo lo 0-0 contro il Bournemouth - conquista la terza vittoria in campionato, tutte in casa (4-0 al Manchester United alla seconda e 5-2 al Leeds alla sesta), e vola a quota 13 punti.

Brentford-Brighton 2-0: Toney show e De Zerbi ancora ko

La prima vera occasione è per i padroni di casa che, al 24', colpiscono la traversa con Mbeumo, bravo a farsi trovare smarcato su un cross dalla fascia ma difettoso nella mira. L'appuntamento con il gol, però, è solo rimandato. Passano infatti 180" e Toney la sblocca: grande azione di Onyeka che serve il centravanti inglese, perfetto nella conclusione in diagonale che batte Robert Sanchez e fa 1-0. Il 26enne di Northampton festeggia alla grande la sua 100ª presenza in tutte le competizioni con i biancorossi mettendo a segno il suo gol numero 50 in campionato per il club (playoff esclusi). Sul tramonto della prima frazione di gioco si scatena un parapiglia, a farne le spese sono i due tecnici Thomas Frank Roberto De Zerbi, ammoniti dal direttore di gara Michael Salisbury. A inizio ripresa l'allenatore italiano mette dentro Mitoma al posto di Estupinan ma cambia poco: gli ospiti tengono il pallone (82% di possesso palla nel primo quarto d'ora) ma non riescono a essere pericolosi. Al 62' l'arbitro fischia un rigore per il Brenford, interviene il Var e conferma la sua decisione: Toney trasforma e sigla la doppietta personale. Nonostante i cambi e il forcing finale, il Brighton non riesce nemmeno ad accorciare le distanze: il Brenford vince 2-0 e fa festa.

Brentford-Brighton 2-0: tabellino e statistiche