Infortunio Jota, l'annuncio shock di Klopp: "Salta il Mondiale"

L'annuncio di Klopp: "Jota salterà i Mondiali"

A dare l'annuncio ufficiale dell'assenza di Jota ai prossimi Mondiali è stato proprio Klopp, nella conferenza stampa alla vigilia della gara di Premier League tra il Liverpool e il West Ham: "Le notizie non sono davvero buone su Diogo. Salterà il Mondiale. Ha subito infortunio al polpaccio piuttosto grave e avrà bisogno di parecchio tempo per guarire". Jota è stato uno dei grandi protagonisti della qualificazione del Portogallo al torneo iridato, segnando nella semifinale dei playoff contro la Turchia e servendo un assist nella finale contro la Macedonia del Nord, che aveva a sua volta eliminato l'Italia di Mancini nell'altra semifinale degli spareggi.

Il dolore di Jota: "Il mio sogno è andato in frantumi"

Jota si è affidato ai propri account social per comunicare la sua assenza ai Mondiali: "Dopo una notte così bella ad Anfield (per la vittoria sul City, ndr), la mia è finita nel peggiore dei modi. Nell'ultimo minuto di partita uno dei miei sogni è andato in frantumi. Sarò un tifoso in più, per la mia squadra e la mia nazionale, e lotterò per tornare il prima possibile. You'll never walk alone!", ha scritto l'attaccante portoghese.