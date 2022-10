Premier League, il Liverpool fa festa con Salah: City ko. Espulso Klopp

LIVERPOOL (Inghilterra) - Il big match dell'11ª giornata di Premier League tra il Liverpool di Klopp e il Manchester City di Guardiola termina 1-0 in favore dei Reds. Ad Anfield, nella cornice di un primo tempo equilibrato e frizzante, la prima grande occasione della partita è proprio per i padroni di casa, con Diogo Jota che al 21' spreca a tu per tu con Ederson. La risposta dei Citizens arriva al 40' con Haaland, che con un tentativo di testa costringe Alisson a sporcarsi i guantoni. La ripresa si apre sulla falsa riga del primo tempo, in un continuo botta e risposta: al 51' Salah crea più di qualche grattacapo a Ederson, mentre al 56' il direttore di gara Anthony Taylor annulla il gol dell'1-0 siglato da Foden dopo un check del Var. Il gol del vantaggio dei Reds arriva al 76' e parte da un calcio di punizione a favore del City: Alisson riesce a rilanciare velocemente sui piedi di Salah, che prima salta Cancelo e poi supera Ederson portando in vantaggio i padroni di casa. Appena 10 minuti più tardi Klopp viene espulso per proteste, proprio a causa di un fallo non fischiato sull'attaccante egiziano. Ad Anfield, dopo 9' di recupero, arriva così la prima sconfitta stagionale degli uomini di Guardiola, che ora si ritrovano al 2° posto in classifica a -4 dall'Arsenal capolista. Respira invece il Liverpool, che sale a quota 13 rilanciando le proprie ambizioni dopo un inizio di stagione più complicato del previsto.