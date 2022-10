A tutto Conte: il Tottenham, l'ambizione, le vittorie, la Juventus

TORINO - Antonio Conte e il Tottenham, una bella storia che aspetta ancora il… lieto fine. Sotto forma di trionfo. E di allungamento del rapporto in scadenza il 30 giugno 2023. L’allenatore salentino ha detto in conferenza stampa: «Il mio contratto? Ora non è importante, non è una priorità. Ciò che più mi preme è di preparare la squadra per la prossima partita. Dovrò parlare con il club e di conseguenza trovare la soluzione migliore per tutti». Si sa quanto conti il legame tra l’allenatore e i dirigenti. Il ds Fabio Paratici è sempre vicino, pronto a raccogliere richieste e a rispondere alle esigenze del momento. La squadra va bene, i giocatori, da Kane a Son, stravedono per il “boss”. Che è tra i più bravi al mondo, preparato e motivatore. E anche tanto esigente.

Conte e Cristiano Ronaldo: il gesto Conte vittorioso con Juventus, Chelsea e Inter Lo sanno alla Juventus, lasciata dopo tre scudetti consecutivi. Poi, la storia parla per lui: grande col Chelsea, grande con l’Inter. E adesso sulla buona strada con il Tottenham. E il contratto ancora in ballo tiene in sospeso anche quei tifosi della Juventus che sognano il suo ritorno. Al momento, Conte torna a Torino ogni tanto, perché Torino resta casa sua. Dopo il brusco divorzio, i rapporti sono comunque migliorati, ma si resta a questo, nulla più.