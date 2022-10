Ronaldo abbraccia un'altra leggenda e commuove il web. È un ex Juve!

Prima di Manchester United-Tottenham, big match serale di Premier League, una leggenda si scaldava in campo ed un'altra presentava la partita poco più in là, come opinionista. Troppo vicini per non salutarsi, troppa stima per non abracciarsi sinceramente ed affettuosamente. E quell'abbraccio tra Cristiano Ronaldo e Thierry Henry ha fatto in pochi minuti il giro del web, rimbalzando di social in social sul profilo di tantissimi tifosi e appassionati di calcio.



