Antony, l'urlo in faccia a Jorginho: Chelsea-Manchester United 1-1 VIDEO

LONDRA (Regno Unito) - Non è stata solo la mancata convocazione di Cristiano Ronaldo a suscitare clamore intorno al big match di Premier League tra Chelsea e Manchester United, terminato con il punteggio di 1-1: sta facendo il giro del web, infatti, l' incredibile esultanza di Antony - che urla in faccia a Jorginho - al momento del pareggio ospite in pieno recupero.

Antony-Jorginho, cosa è successo

Jorginho aveva portato in vantaggio il Chelsea su calcio di rigore a 3' dal 90', ma proprio da un suo fallo, che gli è costato anche l'ammonizione, è nato il gol del pareggio messo a segno da Casemiro al 94'. Ad Antony, così come ad altri calciatori dello United, non è tuttavia piaciuta l'esultanza - particolarmente energica - del regista italo-brasiliano in occasione del momentaneo 1-0 dei Blues. Così, con il risultato tornato in parità, il campione olimpico di Tokyo2020 ha rincorso l'oriundo ex Napoli, urlandogli qualcosa in faccia, nonostante l'arbitro fosse distante soltanto pochi metri.