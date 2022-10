Cristiano Ronaldo, arriva la decisione di Ten Hag per United-Sheriff

"Cristiano sarà nella rosa di domani", con queste parole Ten Hag ha dunque confermato il reintegro del portoghese aggiungendo: "Non è una situazione difficile. Abbiamo detto tutto, risposto a tutte le domande. È stato fuori per una partita e ora è rientrato. Domani abbiamo una partita importante, vogliamo essere in testa al girone". Ci sarà Ronaldo contro lo Sheriff con il tecnico olandese che prosegue: "Non sento la pressione, non ero qui la scorsa stagione, quindi non so come fossero i tifosi, abbiamo sentito i tifosi nella partita del Chelsea e loro hanno sentito la partita come noi. Il nostro gioco sta migliorando, si può vedere, ma dobbiamo diventare costanti". Brutte notizie da Varane che non sarà convocato per l'Europa League: "Starà fuori fino al Mondiale. Dobbiamo vedere come sarà la sua riabilitazione".