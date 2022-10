Juventus, Bentancur raddoppia: da 19 a 35 milioni, Conte lo striglia e lo esalta

Tra i tifosi della sua ex squadra italiana moltissimi, il 31 gennaio di quest’anno, s’erano rallegrati e assai per la sua cessione. Tra i tifosi della sua attuale squadra inglese moltissimi, il 31 gennaio di quest’anno, s’erano interrogati, guardandosi con sospetto, al momento del suo acquisto. Ebbene, 9 mesi dopo Rodrigo Bentancur ha dimostrato ai primi che si sbagliavano, eccome se si sbagliavano, e ai secondi che la loro ansia era immotivata. Totalmente immotivata. Bentancur s’è preso il Tottenham e questo è un dato di fatto, innegabile, inoppugnabile e che è sotto gli occhi di tutti: ha messo ordine nel centrocampo degli Spurs, e non da oggi. La fresca novità è invece che, grazie anche alla cura di Antonio Conte, El Uru è diventato pure implacabile sotto porta, rivelando un fiuto per il gol degno di un autentico bomber anche se, di professione, attaccante non è.

La cura del gol Per referenze, rivolgersi a Danny Ward, numero uno del Leicester, ad Antonio Adán Garrido, portiere dello Sporting Clube do Portugal, trafitto in Champions League mercoledì scorso, e a Mark Travers, estremo difensore del Bournemouth, purgato sabato pomeriggio in pieno injury time, nei minuti di recupero, insomma. Tutti e tre sono stati gol pesantissimi: il primo per siglare il vantaggio nella festa dol gol contro le Foxes, il secondo per tenere ancora in vita i londinesi in un Gruppo D di Champions dove regna l’equilibrio e in cui gli Spurs dovranno far visita, nell’inferno del Vélodrome, al Marsiglia nell’ultima giornata; il terzo per far sì che il Tottenham non perdesse ulteriore contatto dal duo Arsenal-Man City che li precede in classifica in Premier League. La prolificità in zona gol è sintomo di una fiducia pressocché totale e di una forma fisica splendida: con gli Spurs ha già segnato 3 gol in 39 partite, superando il primato personale di realizzazioni con la maglia della Juventus. Ai tempi della militanza bianconera, gli servirono 133 partite per realizzare 2 reti. Nei 51 incontri disputati nella Superlga argentina con la maglia del Boca Juniors, invece, l’uruguaiano segnò solamente una volta.