Haaland al 95' salva Cancelo e Guardiola. Leeds, Gnonto decisivo

MANCHESTER (Inghilterra) - Nonostante l'errore di Joao Cancelo , che al 26' vanifica il vantaggio realizzato dieci minuti prima da Julian Alvarez rimediando un cartellino rosso per un fallo in area che vale ad Andreas Pereira l'immediato pareggio dagli undici metri, il Manchester City batte 2-1 al 95' il Fulham grazie al rigore segnato dal solito Erling Haaland . Dall'espulsione dell'ex Juve ed Inter nasce una partita complicatissima per i ragazzi di Guardiola, ma il bomber norvegese - che si era avvisto annullare una rete nel corso del secondo tempo - è freddissimo a tempo scaduto e permette ai Citizens di portarsi provvisoriamente a +1 sull'Arsenal a quota 32 punti in 13 partita, con i Gunners impegnati domani a Stamford Brige con il Chelsea.

Premier League, la classifica

Gnonto decisivo col Leeds, vince De Zerbi

Willy Gnonto decide con un assist il match vinto dal Leeds con un rocambolesco 4-3 in casa col Bournemouth: apre Rodrigo su rigore dopo 3', tris ospite firmato Tavernier (7'), Billing (19') e Solanke (48'), con clamorosa rimonta nel segno di Greenwood (60'), Cooper (68') e Summerville, ben servito dall'azzurro all'84'. Sorride anche il Brigthon di De Zerbi che piega 3-2 a domicilio il Wolverhampton coi sigilli di Lallana, Mitoma e Gross, non bastano ai padroni di casa - in dieci dalla fine del primo tempo per il rosso a Semedo - i gol messi a segno da Guedes e Neves (su rigore). Pareggio per 2-2 tra Nottingham e Brentford: Gibbs-White e l'autogol di Zanka (al 96') per i padroni di casa, di Mbeumo (rigore) e Wissa le reti degli ospiti.

Premier League, i risultati