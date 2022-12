Arsenal, Arteta pronto per la ripartenza della Premier: “C’è entusiasmo"

LONDRA (Inghilterra) - Nel lunedì del boxing day di Premier League l'Arsenal capolista sarà impegnato in casa contro il West Ham per riprendere da dove aveva lasciato: in testa alla classifica con 5 punti di vantaggio sul Manchester City. I Gunners hanno vinto 12 partite su 14 giocate e l'allenatore Mikel Arteta non vede l'ora di tornare in campo: "C'è entusiasmo, e dovremmo essere entusiasti e cogliere l'opportunità che abbiamo davanti a noi". La pausa Mondiale è stata fatal per l'Arsenal visto che ha perso Gabriel Jesus, infortunatosi nel match in Qatar tra il Brasile e Camerun, ma l'allenatore spagnola non se ne preoccupa: "Io voglio che la squadra giochi in un certo modo, e più saremo coerenti su questo, più vinceremo".