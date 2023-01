L'Arsenal non perdona: batte anche il Brighton di De Zerbi

BRIGHTON (Inghilterra) - L'Arsenal non fallisce il suo ultimo match dell'anno solare e prova la fuga in classifica. I ragazzi di Arteta si sono imposti per 4-2 sul campo del Brighton di De Zerbi (5° successo consecutivo) e, grazie anche al pareggio del Manchester City in casa contro il Leeds, i Gunners allungano a 7 i punti di divario proprio sui Citizens (43 a 36). Neanche 120" sul cronometro che Bukayo Saka sblocca il risultato per gli ospiti con il tap-in vincente. Al 39' arriva il raddoppio di Martin Odegaard e subito ad inizio ripresa (47') arriva il tris firmato Nketiah. I padroni di casa riaccendono le speranze al 66' con Mitoma (gol convalidato dal Var) ma 71' Odegaard cala il poker realizzando la sua doppietta. Vana la rete al 77' di Ferguson per il Brighton.