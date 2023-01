Giroud, clamoroso dall'Inghilterra: "Manchester United all'assalto a gennaio"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il Manchester United è alla ricerca di un rinforzo in attacco. Secondo The Times, i Red Devils avrebbero messo nel mirino il francese del Milan Olivier Giroud, prima alternativa all'obiettivo Joao Felix. L'ex Arsenal e Chelsea ha un contratto con i rossoneri in scadenza al termine della stagione e l'accordo per il prolungamento non è ancora stato raggiunto. Visti i problemi fisici di Martial e l'addio di Cristiano Ronaldo, presentato martedì dagli arabi dell'Al Nassr, Ten Hag avrebbe bisogno di un colpo nel reparto offensivo e a tal proposito ha commentato: "Penso che abbiamo una buona squadra quando tutti i giocatori sono disponibili ma con molti impegni in arrivo penso che ce ne sia bisogno. Abbiamo bisogno di uno che possa avere subito un buon impatto, altrimenti bruciamo soldi e non rinforziamo la rosa".