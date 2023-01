Manchester City, Mendy assolto da sei accuse di violenza sessuale

LONDRA (Regno Unito) - Il terzino sinistro del Manchester City Benjamin Mendy è stato dichiarato non colpevole per sei accuse di stupro, tutte con verdetto unanime, mentre non ce n'è stato uno per un settimo capo d'imputazione. Le accuse mosse al calciatore franco-senegalese, 29 anni il prossimo luglio, sono relative ad eventi che sarebbero avvenuti tra il 2018 e il 2021.