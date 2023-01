L'Arsenal vola, il Tottenham di Conte ko in casa: Arteta in vetta a +8 sul City

LONDRA (Inghilterra) - Torna a fermarsi il cammino del Tottenham con la formazione di Conte che si arrende all'Arsenal capolista nel 20° turno di Premier League. Basta un primo tempo perfetto ai ragazzi di Arteta per portare a casa un delicato derby londinese che vale l'allungo in classifica sul City, ora a -8, dopo la sconfitta nella stracittadina di Manchester. Per gli Spurs del tecnico leccese arriva un ko che frena la rincorsa alla zona Champions: lo United quarto è distante 5 lunghezze.

Tottenham-Arsenal: la partita

Super partenza per la capolista che dopo un'occasione sciupata da Nketiah trova il vantaggio al quarto d'ora grazie alla complicità di Lloris: il portiere degli Spurs devià malamente un cross teso di Saka mandnando la sfera nella propria porta. Son prova a rispondere, ma è solo un lampo: l'Arsenal prima prende un palo con Partey, dopo raddoppia con un siluro di Odegaard. Ad inizio ripresa i padroni di casa provano a reagire con Sessegnon, ma Ramsdale risponde presente e sventa il pericolo. I Gunners si difendono ordinati e il forcing degli uomini di Conte è troppo sterile per provare a rimettere in piedi una partita che resta sul 2-0 per l'Arsenal fino al triplice fischio. Nel finale alta tensione tra Ramsdale e Richarlison, è lo stesso Arteta ad intervenire per placare gli animi.

