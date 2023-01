Porno sulla Bbc mentre Lineker presenta Wolves-Liverpool di Fa Cup: le reazioni

LONDRA (Inghileterra) - Il Liverpool vince a casa del Wolverhapton per 1-0 avanzando al 4° turno dell'FA Cup ma a far notizia non è stata la partita ma un "incidente" avvenuto prima della diretta del match. Durante il pre-partita Gary Lineker, ex calciatore, ha dovuto fronteggiare una situazione al quanto imbarazzante: durante il suo intervento a Match of The Day, il programma della BBC dedicato al calcio e, in particolare, al racconto delle partite di FA Cup, è partito uno strano audio che riproduceva gemiti prodotti da un rapporto sessuale. La regia ha tentato di ovviare interrompendo improvvisamente la trasmissione e mandando in onda un'intervista a Jurgen Klopp ma ormai il" danno era fatto". Anche perché, conclusa l'intervista di Klopp, il problema del "porno audio" è proseguito con l'ex giocatore del Tottenham che non è riuscito a trattenere le risate mentre dava la linea all'inviato. Nel chiudere la serata Lineker ha commentato in maniera ironica il gol partita di Harvey Elliot: "Il suo gol di stasera è stato da urlo, non l'unico che abbiamo ascoltato stasera". A luci spente l'ex calciatore ha svelato il retroscena del misfatto pubblicando su Twitter il sabotaggio: un registratore incollato sul retro del set.