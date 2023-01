Arthur a Liverpool, ora parla Klopp: cosa dice del centrocampista della Juventus e dell'infortunio

LIVERPOOL (Regno Unito) - " Come sta Arthur? Direi bene, sta correndo tanto . Ci vogliono ancora due o tre settimane prima che lavori con la squadra. È da un po' che sta meglio. Veniva da un lungo infortunio, deve ritornare in forma". Così, a 48 ore dalla trasferta a Brighton, valida per i sedicesimi di finale di FA Cup, si è espresso in conferenza stampa il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp in merito alle condizioni fisiche del centrocampista brasiliano, ai Reds in prestito dalla Juventus.

Arthur, i numeri con la maglia del Liverpool

Passato dalla Juventus al Liverpool in prestito oneroso (circa 4,5 milioni) più diritto di riscatto negli ultimi istanti disponibili della sessione estiva di calciomercato, Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo - questo il nome completo - ha sin qui vestito la maglia dei Reds per appena 13', tutti nella sfida di Champions League persa 4-1 ad Anfield con il Napoli. Nessuna presenza in campionato, così come in FA Cup e Carabao Cup, il brasiliano ex Barcellona conta però due gettoni con la formazione under 21: 91' nel successo di misura in Premier League 2 con i pari età del Leicester lo scorso 17 settembre e 63' nel ko in EFL Cup con il Rochdale tre giorni dopo.