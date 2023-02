Tottenham, Conte chiama Kane dall'Italia dopo il gol vittoria al City: la reazione dello spogliatoio

LONDRA (Inghilterra) - Serata da incorniciare in casa Tottenham , battuto il Manchester City per 1-0 con rete decisiva di Harry Kane diventato ufficialmente il miglior marcatore di sempre nella storia del club . Kane va a segno al 15' e quel gol gli ha consentito di superare Jimmy Greaves e fissando il nuovo record a 267 reti . Inoltre l'attaccante inglese ha raggiunto quota 200 reti in Premier League salendo sul podio nella classifica dei migliori marcatori di sempre dopo Wayne Rooney (208) e Alan Shearer (260).

Kane, la telefonata di Conte

Nel post-partita è stato trasmessi sugli schermi del Tottenham Stadium un video tributo per il giocatore inglese che poi, una volta negli spogliatoi con tanto di bottiglia di champagne, ha ricevuto la telefonata di Antonio Conte. L'allenatore, in Italia dopo l'operazione di settimana scorsa, si è congratulato con il suo staff, con il capitano per il traguardo raggiunto il quale, con un vano tentativo, ha provato a chiedere 2 giorni di riposo: "Grazie coach, allora ci vediamo mercoledì? (sorridendo, ndr)" il tutto con Kulusevski che in sottofondo urla "Two days off! Two days off!". Conte però è stato inamovibile confermando solo lunedì libero come poi confermato da suo vice Cristian Stellini.