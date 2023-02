United, rimonta sul Leeds: Gnonto flash, 90' per McKennie

MANCHESTER (Inghilterra) - Nel recupero dell'ottavo turno di Premier League termina in parità la sfida tra Manchester United e Leeds. Un punto in rimonta per Ten Hag che sciupa l'occasione di agganciare il City secondo e di accorciare sulla vetta dell'Arsenal che resta distante 7 lunghezze. Bastano 55" ai Whites per violare Old Trafford con l'azzurro Willy Gnonto che riceve dal limite e non perdona con una conclusione precisa De Gea. Il raddoppio degli ospiti arriva ad inizio di ripresa con una sfortunata autorete di Varane che nel tetativo di salvare la propria porta finisce per gonfiarla. All'ora di gioco Rashford dimezza lo svantaggio dei Red Devils, passano altri 10' e Sancho rimette tutto in equilibrio sul 2-2. Per il Leeds sorriso a metà visto il doppio vantaggio sprecato, 90' minuti per l'ex Juve McKennie (ammonito nella ripresa) e +1 sull'Everton terzultimo.