Inchiesta Manchester City, i club di Premier League chiedono la retrocessione!

Da affrontare, al momento, c'è però un'altra grana, legata al progetto Superlega . I vertici di A22, infatti, hanno messo nel mirino proprio il campionato inglese, tacciandolo di rappresentare il nemico numero uno del calcio europeo. Secondo l'establishment della Superlega, infatti, la Premier League è come una bestia vorace che vuole per sè tutte le risorse economiche disponibili, lasciando le briciole agli altri campionati che dunque annaspano faticosamente. Una sorta di treno che ha ormai lasciato la stazione e viaggia spedito senza curarsi di chi è rimasto indietro.

Il piano della Superlega e l'esclusione della Premier League

Intanto A22 ha indicato i "10 principi" per il futuro del progetto: competizioni “meritocratiche” - qualificazione al merito - con le decisioni finali prese dai club coinvolti piuttosto che dall'Uefa; maggiore stabilità e prevedibilità delle entrate annuali in modo che i club possano assumere impegni ragionevoli e a lungo termine per le spese dei giocatori e delle infrastrutture; miglioramenti sostanziali nel formato e nell'attrattiva delle attuali competizioni europee che genererebbero dunque risorse aggiuntive; rigorose regole di sostenibilità finanziaria. Insomma, un piano ben preciso e chiaro che possa portare a una crescita collettiva. Un piano, però, che non prevede la presenza della Premier League, indicata come lo squalo che divora i piccoli pesci che nuotano però nello stesso oceano.