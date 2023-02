City, Guardiola contro tutti: è bufera Premier! "Che facciano attenzione..."

Guardiola, attacco alla Premier

"Ci sono 19 squadre in Premier League - afferma Guardiola - che ci accusano senza darci la possibilità di difenderci ma sono pienamente convinto che sarà riconosciuta la nostra innocenza. Ovviamente, il procedimento è aperto dalla Premier League ma non so perchè, dovete chiederlo ai Ceo degli altri club. Ma hanno stabilito con noi un precedente e bisogna fare attenzione in futuro perchè ci sono tante società che potrebbero essere accusate come hanno fatto con noi ma senza essere innocenti e chi sa cosa può succedere in futuro". Va giù duro Guardiola che tira fuori i nomi dei club: "Dicono che non ci siamo comportati in modo corretto ma che ci permettano di difenderci visto che crediamo di aver agito correttamente. Sono anche più fiducioso rispetto al contenzioso con la Uefa perchè abbiamo più esperienza e più informazioni. Burnley, Wolves, Leicester, Newcastle, Spurs, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea ci vogliono fuori dalle coppe europee, non facciamo parte dell'establishment di questa lega. Si dice che non ci siano nemici o amici, solo interessi. Vogliono toglierci la posizione che ci siamo guadagnati sul campo".