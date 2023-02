Manchester City, tris all'Arsenal e aggancio in vetta alla Premier

LONDRA (Inghilterra) - Il Manchester City torna a fare la voce grossa in Premier League portandosi a casa lo scontro diretto contro l'Arsenal vincendo con un netto 3-1 che segna l'aggancio in vetta di Guardiola ad Arteta. Nel super recupero del 12° turno i Citizens calano il tris all'Emirates Stadium salendo a quota 51 e conquistando il primato al fianco dei Gunners che confermano il momento no dell'ultima settimana. Campionato totalmente rimesso in discussione, anche se l'Arsenal ha ancora un turno da recuperare.