"Tottenham, offerta da 3,5 miliardi di euro per il club": chi c'è dietro

Jahm Najafi, presidente di Msp Sport Capital, insieme a una cordata di investitori sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 3,5 miliardi di euro per acquistare il Tottenham. A dare la notizia è il Financial Times, secondo cui nelle prossime settimane dovrebbe essere formalizzata l'offerta per rilevare il club londinese di proprietà di Joe Lewis e presieduto da Daniel Levy. La somma totale andrebbe a coprire due voci: 2,8 miliardi di euro sarebbe infatti la valutazione attuale del club, a questi si aggiungono circa 700 milioni di euro di debiti accumulati dagli Spurs. Msp Sport Capital punta al 70% delle azioni, mentre il restante 30% andrebbe a investitori minori provenienti sempre dal Golfo, da Abu Dhabi.