Premier League, il Wolverhampton frena il Fulham: 1-1

LONDRA (Inghilterra) - La 25ª giornata di Premier League si apre al Craven Cottage di Londra con il Fulham che pareggia in rimonta 1-1 contro il Wolverhampton. Ospiti che aprono le marcature al 23' con un bel gol di Sarabia su assist di Jimenez. I padroni di casa, dopo un primo tempo sottotono, si rianimano e trovano ad inizio ripesa (63') la rete del pari con Solomon (3° gol in 3 partite). Al 75' episodio dubbio con Joao Palhinha a terra dopo un contatto in area ma l'arbitro fa segno di proseguire.Il direttore di gara assegna 8 minuti di recupero per via delle lunghe interruzioni dovute agli infortuni ma il Fulham non riesce a trovare il gol della vittoria malgrado gli assalti finali con Jose Sa che salva i Wolves con una super parata sul colpo di testa di Vinicius al 94'. Pareggio amaro per i Cottagers che erano reduci da 2 vittorie consecutive e adesso salgono a 39 punti a -2 dal Newcastle 5°.