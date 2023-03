City-Newcastle, che rissa Haaland!

MANCHESTER (Inghilterra) - Non sbaglia il Manchester City che nel 26° turno di Premier League supera per 2-0 il Newcastle e si porta momentaneamente a -2 dall'Arsenal capolista. Un gol per tempo basta ai ragazzi di Guardiola, nonostante un pomeriggio che vede restare a secco Erling Haaland, nel finale anche ammonito dopo un momento di alta tensione con Burn scaturito da un brutto intervento del difensore sul comapgno di squadra Grealish. Ad aprire la sfida ci pensa Foden che su assist di Rodri sblocca al quarto d'ora; per il raddoppio bisogna attendere il 67' con Bernardo Silva che timbra a chiude i conti. Guardiola resta così in scia di Arteta, i Magpies di Howe dopo il ko in finale di Carabao Cup steccano anche in campionato e al momento restano fuori dalla zona Champions con il Tottenham a +4.