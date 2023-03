Manchester United, passi avanti per la vendita del club: "La prossima settimana può essere decisiva"

Passi in avanti per la vendita del Manchester United. Come riportano in Inghilterra, da Sky Sports a The Athletic, nella prossima settimana ci saranno degli incontri che determineranno il futuro dei Red Devils. Sarà il tempo di discutere in modo approfondito tra i due offerenti e Raine Group, l'istituto a cui si è affidata la famiglia Glazer per la vendita del club. Le offerte arrivate sono quelle dello sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani e del magnate della Ineos, Sir Jim Ratcliffe.