Conte, in Inghilterra è addio Tottenham: il nome del sostituto vi sorprenderà

LONDRA (Inghilterra) - Mercoledì il Tottenham è chiamato ad una grande prestazione nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Milan . Gli Spurs devono ribaltare l'1-0 di San Siro, Antonio Conte rientrerà in panchina proprio contro i rossoneri come dichiarato dal suo vice Stellini conferenza stampa alla vigilia della gara contro i Wolves, intanto dall'Inghilterra danno l'ex allenatore della Juventus sempre più lontano da Londra. Conte è in scadenza di contratto (dopo aver firmato a novembre del 2021) con opzione di rinnovo per la prossima stagione ma, secondo quanto riportato dai tabloid inglesi, il matrimonio tra l'allenatore ed il club si concluderà una volta terminato il contratto e ci sarebbe già la lista dei sostituti.

Tottenham ed il dopo Conte: c'è già un favorito

Sempre il Sun riporta che nella dirigenza Tottenham ci sarebbero molti ammiratori di Steve Cooper, oggi allenatore del Nottingham Forest 14° in Premier League a quota 26 punti (+4 sulla zona retrocessione), dato oggi come netto favorito alla successione di Conte. Cooper è alla sua prima stagione da capo allenatore in Premier dopo il biennio 2019-2021 trascorso nei Championship alla guida dello Swansea City in raggiungendo per due volte i playoff ma senza riuscire a conquistare la promozione (eliminato in semifinale e poi perso la finale 2021). Spurs che avrebbero anche un occhio sulla Bundesliga nello specifico in casa Eintracht Francoforte su Oliver Glasner. Secondo il Mail, invece, sarebbe l'ex Mauricio Pochettino (mal esonerato nel 2019) l'altro contendente per sostituire Conte. L'allenatore argentino è sempre rimasto in ottimi rapporti con il presidente Daniel Levy ma gran parte del club non vorrebbe un suo ritorno.