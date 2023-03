De Zerbi aggancia il Liverpool, il Brighton supera il Crystal Palace

BRIGHTON (Inghilterra) - Nel recupero dell'ottavo turno di Premier League arriva il successo del Brighton che supera per 1-0 il Crystal Palace. Tre punti fondamentali per De Zerbi che valgono l'aggancio in classifica al Liverpool di Klopp e il distacco dalla zona Champions è di sole 6 lunghezze. Al tecnico italiano basta una rete al 15' firmata da March per superare l'ostacolo Vieira e ora per i gabbiani c'è la possibilità di andarsi a giocare un posto per l'Europa. Recupero, ma della settima giornata, anche tra Southampton e Brentford con successo ospite per 0-2 targato dal solito Toney e Bissa: le Bees scavalcano il Fulham e restano a -1 dal Brighton.