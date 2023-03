Conte, la Juve e la scoperta di Forster: "In Champions contro il Celtic..."

LONDRA (Inghilterra) - Con l'infortunio di Lloris a difendere i pali della porta del Tottenham tocca a Fraser Forster, in campo già nel ritorno degli ottavi di Champions contro il Milan. Sul portiere degli Spurs è intrvenuto Antonio Conte che ha dichiarato: "Di sicuro Fraser sta giocando molto bene, mi ha mostrato di essere un giocatore affidabile. Voglio sottolineare come sia un bravo ragazzo". Non è una novità per il tecnico italiano che svela un annedoto del passato, tornando al suo periodo alla guida della Juventus: "Me lo ricordavo quando ho giocato in Champions, quando allenavo la Juve e lui giocava per il Celtic. Lo ricordo pbene perchè mi aveva impressionato il suo modo di essere portiere. Allo stesso tempo è un'ottima persona, positiva per lo spogliatoio. Un fantastico acquisto per il club, ha mostrato come gli dobbiamo dare credito". Parole al miele di Conte nei confronti del suo portiere che difenderà la porta del Tottenham nei prossimi appuntamenti.