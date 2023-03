Brighton, l’arte di De Zerbi: i dribbling di Mitoma e l’elogio di Guardiola

Scommettere sulla bellezza : è quello che ha fatto il Brighton nel corso degli anni. La sua crescita si deve alle intuizioni del giocatore di poker Tony Bloom , grande tifoso e dal 2009 anche presidente del club. Ha puntato al buio per poi aumentare notevolmente le sue fiches. Ora ha fatto scala, ma mancano ancora alcune carte per farla diventare "reale". I gabbiani sono volati in semifinale di Fa Cup (contro il Manchester United) battendo un'altra bella sorpresa, il Grimsby Town . Un capolavoro firmato De Zerbi , ma iniziato negli anni con un grande progetto di scouting quando in panchina ci stava Potter. L'ambiente fa la differenza ed infatti l'ex allenatore, adesso al Chelsea sta trovando molte difficoltà nell'applicare le proprie idee.

L'elogio di Guardiola e il coraggio di giocare

"De Zerbi sta cambiando tante cose in Premier, facendo un calcio meraviglioso. Si diceva che qui in Inghilterra non si potesse fare, ma lo sto facendo" - queste le parole di Guardiola al termine del match di Champions League contro il Lipsia. L'allenatore del Manchester City ha sempre stimato il tecnico italiano, sin dai tempi del Sassuolo. Le similitudini tra i due sono molte. La più comune? Tenere il pallone. Nel 4-2-3-1 di De Zerbi c'è una forte identità e tutti i giocatori la rispettano. Qualità, velocità e palleggio, grazie anche ad alcuni giocatori che hanno fatto un grande salto. Cambiare il pensiero di una squadra è la cosa più complicata. L'allenatore ha lavorato nella testa dei calciatori per poi arrivare ai piedi. Tutti lo seguono, tutti lo rispettano. Ed è qui che emerge poi il coraggio di non snaturarsi anche contro le big di Inghilterra.

Il litigio con Trossard, la tesi sul dribbling di Mitoma e McAllister

La priorità di De Zerbi è lavorare in un ambiente sereno, dove tutti sono visti allo stesso modo. Nessuna preferenza, come è successo con Trossard. Il belga è finito fuori dai convocati per la partita contro il Liverpool dopo un diverbio col tecnico a seguito della mancata titolarità contro il Middlesbrough in FA Cup. Risultato? L'attaccante è stato ceduto all'Arsenal. Con i Gunners sta facendo molto bene, ma anche il Brighton sta continuando a sviluppare lo stesso gioco, anche senza la sua punta di diamante. I suoi giocatori sono intelligenti. A partire da Mitoma, che al Mondiale lo abbiamo apprezzato con il Giappone. In stagione ha realizzato 6 gol e 4 assist, ma la vera curiosità è che nel 2019 è diventato dottore. In cosa si è laureato? La sua tesi parla della fisica del dribbling. Proprio la sua migliore qualità. Per migliorare la stesura del suo progetto e allo stesso tempo anche le qualità in campo, si è allenato con una piccola videocamera sul petto, per testare anche le reazioni degli avversari. Spesso negative.

Tanta qualità, ma anche molta quantità emerge nel calcio di De Zerbi. La coppia di centrocampo è una delle migliori della Premier League per come è assortita. Moses Caicedo copre tanto spazio e ricorda molto Kanté ed in Qatar lo ha dimostrato. McAllister invece la Coppa del mondo l'ha vinta, risultando anche decisivo nel gol di Di Maria e in campionato le sue prestazioni sono sempre di alto livello: al momento è il capocannoniere della squadra con sette gol. Non ha dimenticato come si segna. All'Argentinos Juniors giocava da attaccante al fianco di Nico Gonzalez per poi arretrare pian piano un passo di anno in anno. Le sue affinità con l'allenatore derivano anche dalle sue origini italiane, grazie agli antenati della mamma Silvina Riela, figlia dell'ex calciatore Carlos Alberto e Maria Elida Garcia. Quest’ultima aveva origini di Belmonte del Sannio, in provincia di Isernia in Molise. In spogliatoio si respira armonia. In campo i sogni stanno diventando realtà. "The italian dream", firmato De Zerbi.