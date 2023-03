Saka: dal rigore sbagliato contro l’Italia al sogno Premier con l’Arsenal

Chi è Bukayo Saka

Classe 2001, Saka cresce calcisticamente nelle giovanili dell'Arsenal. Nel 2018 firma il primo contratto da professionista, inizia a collezionare presenze e minuti in prima squadra fino a diventarne un pezzo inamovibile nonostante la giovante età. Calciatore funambolico, veloce nello stretto e dotato di grande dribbling, oltre a una invidiabile qualità palla al piede: ha delle doti così evidenti che viene convocati ad Euro 2020 (giocato l'anno successivo causa covid) dal c.t. Southgate. Durante la manifestazione mette in mostra tutte le sue doti, diventando uno dei calciatori più interessanti visti al torneo. Ma proprio durante la finale casalinga a Wembley contro l'Italia, sbaglia dagli 11 metri il tiro decisivo nella lotteria dei rigori, ipnotizzato da Donnarumma, e consentendo agli azzurri di alzare il trofeo. Una brutta caduta da cui riprendersi, ma Saka lo fa alla grande, diventando prima un titolarissimo della squadra di Arteta, fino ad arrivare alla stagione in corso dove è assoluto leader tecnico dei Gunners. Arrivato ad essere vero e proprio trascinatore, in 28 partite ha messo a referto 12 gol e 10 assist, diventando uno dei cinque calciatori nei top campionati europei ad andare in doppia cifra sia per le marcatura che per i passaggi chiave. E Saka è in ottima compagnia, visto che gli altri quattro sono Randal Kolo Muani, Neymar, Khvicha Kvaratskhelia e Leo Messi. Nonostante la stagione da record, il 21enne inglese non ha alcuna intenzione di rallentare, perché c'è un campionato da portare a casa a 19 anni anni dall'ultima volta. Dalla delusione dell'Europeo al sogno Premier League: Bukayo Saka, semplicemente unstoppable.