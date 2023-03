Crystal Palace, torna Hodgson in panchina: il comunicato

Roy Hodgson , dopo l'ultima esperienza al Watford , è tornato in panchina. L'allenatore ha firmato ed è stato annunciato dal Crystal Palace attraverso un comunicato. Per il tecnico si tratta di un ritorno nel club visto che c'è stato dal 2017 al 2021 e dove ha ottenuto quattro salvezze con la squadra. Ora Hodgson raccoglie l'eredità lasciata da Vieira , esonerato dopo l'ultima sconfitta.

Crystal Palace, il comunicato su Hodgson

Il Crystal Palace ha deciso di riportare Hodgson sulla panchina, di seguito il comunicato del club inglese: "Roy Hodgson è stato nominato manager del Crystal Palace F.C. fino alla fine della stagione, con Paddy McCarthy che ha assunto il ruolo di suo assistente allenatore".

Crystal Palace, le parole di Hodgson

Roy Hodgson ha commentato così il suo ritorno in panchina: "È un privilegio essere invitato a tornare al club, che ha sempre significato così tanto per me, e avere l'importante compito di cambiare le sorti della squadra. Il nostro unico obiettivo ora è iniziare a vincere le partite e ottenere i punti necessari per garantire il nostro status di Premier League. Il Crystal Palace è noto per il suo spirito combattivo e non ho dubbi che tutti i nostri tifosi combatteranno con noi, a partire dalla visita del Leicester City una settimana sabato".