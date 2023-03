Conte attacca, il Tottenham risponde con Yoga, poesia e corsi d'arte!

LONDRA (Inghilterra) - La pausa nazionali sarà cruciale per il proseguo della stagione del Tottenham, la posizione di Antonio Conte è sempre più in bilico con lo spettro del licenziamento in agguato specie dopo lo sfogo post Southampton, intanto la proprietà si sta concentrando sulla salute dei giocatori. Il tabloid "Sun" riporta che gli Spurs, per cercare di rigenerare i propri tesserati, stanno investendo su una nuova figura per soddisfare le esigenze fuori dal campo, tra cui yoga, lezioni d'arte e letture di poesie. Questo nuovo dirigente lavorerà a fianco degli psicologi del Tottenham che monitorano lo stato d'animo delle star e degli addetti alla cura dei giocatori: organizzare attività di salute e benessere per la squadra e creare una rete di "primi soccorritori" per la salute mentale per assistere lo staff e i giocatori in difficoltà.