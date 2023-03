Conte-Tottenham, il saluto: “Grazie a chi ha apprezzato la mia passione”

"Il calcio è passione. Ringrazio profondamente tutti gli Spurs che hanno apprezzato e condiviso la mia passione e il mio intenso modo di vivere il calcio come allenatore. Un pensiero speciale ai tifosi che mi hanno sempre dimostrato sostegno e apprezzamento, è stato indimenticabile sentirli cantare il mio nome. Si è concluso il nostro viaggio insieme, vi auguro il meglio per il futuro". Con queste parole pubblicate attraverso un post su Instagram Antonio Conte saluta tutti i tifosi del Tottenham .

Il bilancio di Antonio Conte al Tottenham

La sua esperienza londinese si è conclusa con la rescissione consensuale avvenuta dopo un duro sfogo in conferenza stampa. Arrivato agli Spurs nel novembre 2021 dopo lo scudetto vinto con l'Inter, l'allenatore leccese conclude la sua avventura dopo 76 partite, con un bilancio di 41 vittorie, 12 pareggi e 23 sconfitte per una media punti di 1,78 per partita.