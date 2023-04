Liverpool-Arsenal e la gomitata di un guardalinee a Robertson: cosa è successo

Il difensore del Liverpool Andy Robertson è stato colpito da uno dei guardalinee nei confronti del quale era andato a protestare al termine del primo tempo della partita della 30ª giornata di Premier League contro l'Arsenal. L’episodio davvero insolito, come mostrato dalle telecamere, si è verificato subito dopo che l'arbitro aveva fischiato la fine del primo tempo invitando le due squadre ad andare negli spogliatoi. I primi 45’ di gioco erano terminati sul 2-1 per gli ospiti e il terzino sinistro dei Reds e della nazionale scozzese si è avvicinato al guardalinee Constantine Hatzidakis, per protestare, secondo quanto hanno mostrato le telecamere le telecamere di Sky Sports Uk che trasmetteva l'incontro. L'assistente dell'arbitro ha dato l'impressione di aver alzato un braccio con cui avrebbe toccato la gola o la parte inferiore del viso del giocatore, provocando un'altra ondata di proteste da parte dei Reds attorno al trio arbitrale. Secondo un giornalista di Sky a bordo campo, Robertson ha esclamato: "Mi ha dato una gomitata alla gola, il guardalinee mi ha dato una gomitata alla gola!". L'incidente è avvenuto dopo un finale di primo tempo molto teso tra le due squadre. Dopo l'episodio che lo ha visto protagonista, Robertson è stato ammonito.