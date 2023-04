Liverpool-Arsenal, gomitata a Robertson: sospeso il guardalinee

Liverpool-Arsenal, Hatzidakis sospeso in attesa del responso delle indagini

Il Professional Game Match Officials Board della Premier League, la versione inglese dell’AIA, ha annunciato che: "Non designerà Constantine Hatzidakis per le partite in nessuna delle competizioni per permettere alla FA di indagare”.

“So che è successo ma non l'ho visto. Le immagine parleranno da sole” ha dichiarato Jurgen Klopp facendo riferimento a quanto documentato dalle telecamere di Sky Sports. Robertson avrebbe innescato la reazione di Hatzidakis toccandolo mentre stava manifestando il suo disappunto, il che non giustificherebbe comunque la sua possibile replica. Si vedrà, ma si preannuncia, di certo, una ulteriore e lunga coda polemica.