“Paratici fa ricorso alla Fifa contro la squalifica"

Fabio Paratici avrebbe presentato ricorso alla FIFA in seguito all'estensione a livello internazionale della sua inibizione di 30 mesi, sancita dalla FIGC nell’ambito delle sanzioni per il caso plusvalenze che ha riguardato la Juventus. A riferirlo è Sky Sports Uk. Paratici era stato sanzionato insieme agli altri dirigenti del club bianconer. L’estensione della sanzione a livello globale da parte della FIFA ha colpito Paratici nel suo ruolo operativo di direttore sportivo al Tottenham. A seguito di questa decisione, il dirigente e il club inglese hanno optato per una sospensione momentanea del suo incarico (hanno scelto già il sostituto), in attesa del ricorso del 19 aprile davanti al Collegio di Garanzia del Coni.