Haaland e il dato incredibile in Premier: da solo fa meglio del Chelsea

Lo abbiamo conosciuto sbagliando la sua pronuncia, ora ogni partita il suo nome rimbomba nello stadio: la stagione di Haaland con il Manchester City è ai limiti della normalità. Una macchina perfetta che ripete sempre la stessa funzione: fare gol. Un cyborg che nelle mani di Guardiola ha già segnato 47 reti in 40 partite . Più esultanze che presenze. E pensare che a inizio stagione i dubbi erano molti sulla possibilità di integrare un giocatore come il norvegese nelle mani di Pep, che in carriera ha preferito sempre attacanti più mobili. L'ultima volta con Ibrahimovic non era andata molto bene, ora Haaland ha riscritto le regole.

Haaland distrugge la Premier: più gol del Chelsea

Il norvegese ha realizzato 32 gol soltanto in Premier League ed è ovviamente in testa alla classifica marcatori a più nove su Kane fermo a 23 reti. Ad impressionare ulteriormente sono i gol di Haaland paragonati ad intere squadre del campionato. Da solo ha fatto meglio di intere rose. E questa statistica diventa ancora più suggestiva quando il confronto è con le big. Il numero nove di Guardiola ha fatto più gol del Chelsea, fermo a 30, nonostante i tanti milioni di euro spesi in estate e nel mercato invernale. Come si dice gol in norvegese? Mål oppure Erling, il dominatore del calcio inglese.