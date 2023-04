Arsenal, nuova frenata: il City si avvicina. Lo United avvisa il Siviglia

LONDRA (Inghilterra) - La domenica della 31ª giornata di Premier League si apre nel segno della capolista Arsenal che, come successo contro il Liverpool al turno precedente, si fa rimontare e pareggia ancora per 2-2 ma questa volta casa del West Ham . Questo secondo pareggio consecutivo dei Gunners aiuta la rimonta del Manchester City adesso a -4 (74 a 70) con una partita da recuperare. I ragazzi di Arteta non hanno perso tempo indirizzando subito la partita dopo appena 10 minuti : Gabriel Jesus apre le marcature al 7' su assist al bacio di White e 180" più tardi Odegaard trova il raddoppio. Il match sembra nelle mani dei Gunners soprattutto quando al 52' Bukayo Saka si presenta sul dischetto, l'attaccante britannico però sbaglia il rigore e la partita si rianima. Hammers non demordono e rientrano: Benrahma accorcia dal dischetto al 33' e al 55' Bowen fa calare il gelo in casa Arsenal con la rete del 2-2. Gli ospiti assediano la porta di Fabianski ma all'81' tremano con il palo colpito di testa da Antonio .

Manchester United, Antony e Dalot stendono il Nottingham Forest

Dopo il clamoroso pareggio nell'andata dei quarti di finale di Europa League contro il Siviglia (il Manchester United era avanti 2-0 a 6' dalla fine), i Red Devils battono 2-0 il Nottingham Forest e volano al terzo posto in classifica a quota 59, staccando così il Newcastle, ko 3-0 in casa dell'Aston Villa in questo turno. A sbloccare la sfida del City Ground è la rete di Antony al 32', mentre a un quarto d'ora dalla fine ci pensa l'ex Milan Diogo Dalot a mettere in ghiaccio risultato e partita. Continua il periodo nero della formazione di Cooper, a secco di vittorie da ben nove giornate: l'ultimo successo risale a 5 febbraio, 1-0 interno contro il Leeds firmato Johnson. La squadra di Ten Hag, dunque, lancia un messaggio al Siviglia in vista del ritorno dei quarti di Europa League in programma giovedì al Ramón Sánchez Pizjuán.

