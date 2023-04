Haaland inquietante: "Mangio cuore di mucca e bevo una pozione magica"

Cosa si nasconde dietro la vita di un campione? Spesso tante sfaccettature, come nel caso di Erling Haaland . L'attaccante del Manchester City ha segnato già 48 gol in stagione e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Uno dei segreti del cyborg di Guardiola è la sua dieta estrema ricca di bevande "magiche" e pezzi di cuore e fegato di mucca .

La dieta estrema di Haaland

Il giocatore ha parlando della sua alimentazione in un documentario dal titolo "Haaland: The Big Decision", soffermandosi in particolare sul tipo di carne che assume per arrivare al suo fabbisogno giornaliero di 6000 calorie: "Mi preoccupo di prendermi cura del mio corpo. Penso che mangiare cibo di qualità che sia il più locale possibile è la cosa più importante. La gente dice che la carne fa male, ma quale? La carne che prendi in giro? O la mucca locale che mangia erba proprio qui vicino? Io mangio il cuore e il fegato". Dal cibo alle bevande, l'idea di Haaland resta la stessa: "Ho iniziato a filtrare l'acqua che bevo. Penso che possa avere grandi benefici per il mio corpo". Nella dieta speciale c’è anche un frullato fatto con ingredienti genuini, a cominciare dal latte con l'aggiunta di fiori di cavolo e foglie di spinaci. Sui social lo chiama la "pozione magica". Nulla lasciato al caso, pur di fare gol.