FA Cup, De Zerbi ko ai rigori: United in finale con il City di Guardiola

Il Manchester United affronterà il Manchester City (che in semifinale ha superato in scioltezza lo Sheffield United per 3-0) nella finale di FA Cup, in programma il 3 giugno a Wembley. La squadra di De Zerbi, che da quando è arrivato il tecnico italiano lotta per un posto in Europa, ha affrontato la formazione di Ten Hag, reduce dall'eliminazione in Europa League contro il Siviglia. Il primo tempo si è chiuso sul risultato di 0-0, con i Seagulls che hanno tenuto il dominio del campo senza però concretizzare a dovere, complice anche una super parata di De Gea.