Premier, il Brighton di De Zerbi è spettacolare: 6-0 al Wolverhampton!

Il Brighton di De Zerbi torna a vincere e a far divertire i suoi tifosi. La squadra del tecnico italiano, nel match valevole per la 31ª giornata di Premier League, si è imposta nettamente con il risultato di 6-0 in casa nei confronti del Wolverhampton. Ad aprire le danze ci pensa Undav dopo appena 6', che dopo le doppiette di Gross (in gol al 13' e al 26') e di Welbeck (al 39' e al 48') realizza anche la rete del 6-0 finale. Il Brighton, reduce dalla sconfitta ai rigori contro il Manchester United in semifinale di FA Cup, si porta dunque a -1 dal Liverpool di Klopp, che ha una partita giocata in più.