Premier De Zerbi: da Guardiola a Klopp a Lopetegui, "Il migliore al mondo"

Klopp, Guardiola, Lopetegui: complimenti a De Zerbi

Dopo le 6 reti ricevute da Undav, Gross e Welbeck (doppietta per tutti e tre) il tecnico dei Wolves non ha lesinato elogi a De Zerbi: "Giocano il miglior calcio al mondo". Una grande lusinga, dopo una prestazione da 10. Gara che ha lasciato soddisfatto lo stesso allenatore italiano, che al triplice fischio ha dichiarato: "Felice della prestazione, sono fortunato a poter lavorare con questi calciatori: lottiamo per raggiungere grandi obiettivi".

Ma i complimenti ricevuti da Lopetegui non sono stati i primi: in Inghilterra già Jurgen Klopp e Pep Guardiola si erano congratulati con De Zerbi per il gioco espresso. L'allenatore del Liverpool dichiarò: "Prima c'era il Potter-Ball, ora c'è il De Zerbi-Ball: ad Anfield abbiamo visto cosa è stato in grado di fare". Poi è toccato al tecnico del Manchester City, che ha affermato come il Brighton sia la miglior squadra ad uscire dal basso. Elogi, risultati e l'Europa ad un passo: la stagione del Birghton di De Zerbi è senza limiti.