Liverpool-Tottenham show: da 3-0 a 3-3, poi decide Diogo Jota all'ultimo

Incredibile partita tra Liverpool e Tottenham nel 34° turno di Premier League, con la vittoria dei Reds per 4-3 con il gol di Diogo Jota al 94' un minuto dopo il momentaneo pareggio di Richarlison per gli ospiti. La formazione di Klopp trova due gol nei primi 5 minuti di gioco, prima con Jones e poi con Diaz , e segna addirittura il tris al 15' con il rigore trasformato da Salah . Sembra una partita praticamente chiusa al quarto d'ora di gioco ma il Tottenham di Mason reagisce e accorcia le distanze prima dell'intervallo con Kane . Poi, nel finale del secondo tempo, riesce ad agguantare addirittura il pareggio: gol di Son al 77' e 3-3 di Richarlison al 93'. Dopo appena un minuto, però, arriva la rete di Diogo Jota per il definitivo 4-3 che regala la vittoria a Klopp.

Liverpool-Tottenham: curiosità e statistiche

Liverpool, quarta vittoria di fila. Tottenham in crisi

E' la quarta vittoria di fila in campionato per il Liverpool, che sorpassa proprio gli Spurs in classifica e si posiziona al quinto posto a quota 56. Terza sconfitta nelle ultime 4 giornate di Premier League, invece, per il Tottenham, che ora condivide il sesto posto con l'Aston Villa.