Haaland da record, superate due leggende Premier: il dato incredibile

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il ciclone Haaland si abbatte anche sul West Ham . Al Manchester City basta un tempo, il secondo, per sbarazzarsi degli Hammers, rispondere al 3-1 dell'Arsenal sul Chelsea e tornare in vetta alla Premier League (i Citizens hanno anche un'altra partita da recuperare). Nona vittoria di fila in campionato, 14ª nelle ultime 15 gare in tutte le competizioni per la formazione di Pep Guardiola che si avvicina a grandi passi verso la conquista del terzo titolo consecutivo, il quinto negli ultimi sei anni. Oltre al 22enne di Leeds, in gol contro la squadra di Moyes anche Ake , che stappa la lattina al 50', e Foden che mette il punto esclamativo sulla partita e il risultato finale. Nell'altro match di serata il Liverpool supera il Fulham grazie al rigore di Salah.

Uragano Haaland, che numeri: record di gol stagionali in Premier

Come anticipato, anche stavolta il bomber norvegese ha messo la propria firma sul tabellino dei marcatori. Stavolta, però, non si tratta di un gol come gli altri ma di una rete storica. Grazie alla marcatura contro il West Ham, infatti, l'ex Borussia Dortmund diventa il primatista di gol stagionali in Premier League. Haaland, infatti, dopo 31 partite sale a quota 35 superando così Andy Cole e Alan Shearer che ne avevano messi a segno 34 nel 1993-94 e 1994-95 (stagioni da 42 partite, contro le 38 di oggi). E non è finita qui, perché l'uragano norvegese promette di non volersi fermare. Mancano infatti ancora quattro turni (Leeds, Everton, Chelsea e Brentford) più la partita da recuperare contro il Brighton di De Zerbi. In totale per il classe 2000 sono 51 gol in 45 presenze, più di una rete ogni 90'. Numeri impressionanti che lo proiettano nel gotha del calcio mondiale. Haaland è dunque pronto a riscrivere la storia e aggiornare ogni primato di reti.