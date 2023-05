Tottenham, clamoroso tonfo in casa! Tris Brentford, l’Europa può sfuggire

LONDRA (Inghilterra) - Il sabato della 37ª giornata di Premier League si apre con la vittoria per 3-1 del Brentford sul campo del Tottenham che riapre la corsa per l'Europa. Neanche 10 minuti sul cronometro ed Harry Kane sforna una punizione perfetta all'incrocio dei pali per l'1-0 Spurs per il suo 28° gol in stagione (211 in Premier a 49 dalla leggenda Alan Shearer). Il Brentford esce nella ripresa e ribalta la partita: al 51' Bryan Mbeumo entra in area sulla destra e con il mancino trova l'angolino alla destra di Forster per il pareggio. Il Tottenham subisce il colpo e al 72' è ancora Mbeumo, lanciato da Hickey, a segnare ancora con il mancino la rete del 2-1! Gli Spurs non reagiscono incassando anche il gol del 3-1 all'88' da Wissa con Mbeumo versione assist man. Terza sconfitta nelle ultime 4 partite per il Tottenham, contestato dai tifosi soprattutto il proprietario Levy, mentre il Brentford vince la quarta nelle ultime 5 e sale a quota 56 punti a -1 dal 7° posto e -2 dal 6° posto del Brighton di De Zerbi (cha ha una gara in meno).